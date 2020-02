Gianluca Mager, 25enne tennista sanremese, a Rio de Janeiro nel “Rio Open”, torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.759.905 dollari. Tornato in campo poche ore dopo aver concluso in maniera positiva la semifinale con l’ungherese Attila Balazs, nella sua prima finale Atp ha ceduto al cileno Cristian Garin, numero 25 al mondo per 7-6(3) 7-5, in un’ora e 35 minuti. Il sanremese compie un gran balzo nel ranking mondiale, diventando il numero 77.

“Ho vissuto la settimana più bella della mia vita e devo ringraziare tutti quanti e il pubblico per il sostegno, questo torneo rimarrà per sempre nel mio cuore” ha commentato Mager.

