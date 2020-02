Oltre 200 persone si sono radunate nel teatro parrocchiale di piazza San Siro per ascoltare il dottor Roberto Ravera, primario di psicologia dell’Asl1 imperiese e presidente di Fhm Italia, onlus impegnata da oltre 15 anni in Sierra Leone.

Una serata molto ricca di contenuti che ha visto la presenza di moltissimi giovani provenienti da diverse realtà ecclesiali e non che al termine hanno tributato un lunghissimo applauso allo psicologo, capace con la sua passione di toccare il cuore di molti.

Nella serata si è parlato dell’io e dell’altro, ma anche della scoperta, dell’oblio, del narcisismo, dell’empatia e collegati a questi anche dei tanti progetti portati avanti dal dottor Ravera in Sierra Leone dove sono stati creati un centro clinico e riabilitativo per i bambini soldato vittime di abusi e con disabilità mentali.

Presente alla serata anche il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Andrea Mommo, che ha portato ai giovani la sua testimonianza.