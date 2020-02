Aderendo alle indicazioni regionali ed ai chiarimenti forniti localmente dalla Prefettura e dal Comune circa le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Casinò di Sanremo ha sospeso le manifestazioni previste nel Teatro dell’Opera nella settimana dal 24 febbraio al 1 marzo. Non si svolgerà pertanto il Festival della Legalità e delle Idee in programma da oggi 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio, mentre verranno spostate a data da stabilirsi la rappresentazione teatrale inserita nel calendario venerdì 28 febbraio (la pieces “Persone naturali e strafottenti” di Patroni Griffi con Marisa Laurito) e la manifestazione Sanremo Junior, che avrebbe dovuto svolgersi sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo.

Quanto al resto dell’attività della Casa da Gioco (Slot, Giochi Tradizionali, ristorazione) la stessa per ora prosegue regolarmente.

