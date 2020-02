In riferimento agli episodi di queste ore relativi ad alcune persone che telefonano e/o citofonano alle abitazioni per effettuare controlli, verifiche e per eseguire il tampone per il coronavirus, il Corpo di Polizia Municipale informa che non è stata emanata alcuna attività di porta a porta per effettuare test con tampone orale per il contagio di COVID-19 e che non bisogna lasciar accedere alla propria abitazione chiunque avanzi questa motivazione.

L’ASL, infatti, si presenta solo previo contatto.

Per segnalare situazioni sospette, chiamare il numero 800602800 e/o contattare le forze dell’ordine.