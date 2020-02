IL SINDACO di SANREMO

VISTO il Decreto legge emanato dal Consiglio dei Ministri in data 23 Febbraio 2020 recante “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”;

VISTA l’Ordinanza n. 1 del 23 Febbraio 2020, adottata dal Presidente della Regione Liguria, a mezzo della quale sono state adottate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza;

DATO ATTO che, in data odierna il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell’Amministrazione comunale, ha convocato una riunione dei Responsabili di Settore/Servizio con l’intento di procedere all’analisi del testo dell’Ordinanza regionale di cui sopra e di adottare misure specifiche finalizzate alla tutela della pubblica incolumità e della salute dei cittadini;

PRECISATO CHE, oltre alle misure previste dall’Ordinanza regionale, si rende necessario procedere alla chiusura delle seguenti attività: Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi per anziani;

VISTO il Decreto legislativo n. 267/2000 recante il Testo unico sull’ordinamento degli Enti locali ed in particolare l’articolo 50, comma 5° del Decreto legislativo N. 2672000 a norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”

SENTITO, in ordine all’adozione della presente Ordinanza, il Responsabile del Settore Servizi alla persona e promozione del benessere;

Tutto quanto sopra premesso e richiamato

ORDINA

con decorrenza dalle ore 00,00 del giorno 25 Febbraio 2020 e fino alle ore 24,00 del giorno 01 Marzo 2020, la chiusura delle seguenti attività: Centri di aggregazione giovanile, Centri ricreativi per anziani, fatte salve le prescrizioni previste dall’Ordinanza regionale N. 1/2020 le quali mantengono piena efficacia.

Correlati