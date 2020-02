Per il Coronavirus a fare i conti con l’ordinanza emanata ieri dalla Regione Liguria ci sono le principali attrazioni turistiche, come l’Acquario di Genova, tra le strutture più visitate in Italia. Chiudono cinema multisala in tutta la regione, compreso anche il cinema teatro Ariston di Sanremo che ha da poco ospitato il Festival. L’ordinanza della Regione prevede anche la chiusura di strutture ed eventi ad alta affluenza fino alle 24 di domenica.

Correlati