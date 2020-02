L’emergenza Coronavirus incombe sull’edizione 2020 della Milano-Sanremo di ciclismo in programma sabato 21 marzo. “Per la Sanremo non esiste un piano B. Se la situazione non dovesse migliorare, il ministero dello Sport e il Coni sospenderebbero le manifestazioni nella zona della Lombardia e tra queste ci sarebbe anche la Milano-Sanremo” afferma Mauro Vegni, direttore delle gare di Rcs Sport.

