Nove persone provenienti da Codogno e Piacenza sono in isolamento a Montemarcello, nel comune di Ameglia (La Spezia). Il sindaco ha emesso una ordinanza perché rimangano in isolamento forzato nelle loro case nel centro storico. I due nuclei familiari sarebbero usciti dalle “zone rosse” del focolaio da coronavirus per raggiungere la Liguria, dove hanno le case di vacanza. A quanto risulta ieri sono andati a fare la spesa in località della Val di Magra.

