Sono stati tutti condannati dal Tribunale di Marsiglia i sei francesi di origine magrebina arrestati da Squadra mobile di Imperia e polizia francese su furti di carte Bancomat e prelievi fraudolenti. Cinque tra loro resteranno in carcere sino alla fine delle pene: condanne tra 8 mesi e 4 anni di reclusione. L’operazione “Bengodi” ha permesso di recuperare 46 mila euro, Gli investigatori hanno stimato almeno un centinaio di prelievi ai Bancomat, con carte e codici sottratti a 35 persone, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

