In Liguria “ci sono casi sospetti ai quali è stato fatto il tampone. Avremo i risultati nelle prossime ore”. Questo è quanto dichiarato da Filippo Ansaldi, virologo e responsabile prevenzione di Alisa durante il punto della situazione di Regione Liguria sulla questione Coronavirus.

