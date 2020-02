Una stratosferica partita da 245 punti netti siglata da Marco Bosio (Stark), un match concluso in parità e la prima vittoria stagionale della formazione Supervips hanno caratterizzato il 4° turno del Team Championship, il campionato invernale di bowling che sta tenendo banco sulle piste di Diano Castello, con la partecipazione di sei squadre in arrivo dalle province di Imperia e Savona. In mezzo il pubblico, l’altra sera, c’era anche Vicky Tiragallo, la campionessa imperiese che due settimane fa a Vienna ha vestito la maglia azzurra nell’Europeo Senior, chiudendo il ranking All Events al 27° posto.

Ad una giornata dal termine della stagione regolare del TC, in vetta c’è sempre l’Astra, ma i giochi per il passaggio diretto alle semifinali restano aperti, con cinque squadre di fatto ancora in corsa per le prime due posizioni. Solo il team Supervips pare non avere più chance di accesso alla final four passando per il percorso più semplice.

Risultati 4° turno: Stark-Astrahotel 17-17; Supervips-SM Friends 17-14, Fantapizza-Amici del Castello 22-11.

Classifica generale: Astrahotel 82; SM Friends e Stark 70; Fantapizza 66; Amici del Castello 59; Supervips 44.

Classifica individuale: Davide Gabrielli (Stark) 9; Albert Capato (Astra) 8; Giovanni Strafforello (Amici) e Marco Bosio (Stark) 7; Piera Basso (Sm) e Marco Damonte (Astra) 6; Laura Acierno (Stark) e Fabio Curto (Fanta) 5, Alessio Moncia (SM) ed Enzo Vinti (Fanta) 4.

Queste le sfide del 5° turno, fissato per lunedì 2 marzo: Fantapizza-Stark; Supervips-Amici del Castello, Astrahotel-San Matteo Friends.

Stante la chiusura delle piste per manutenzione straordinaria della sala bowling, la competizione resta ferma. Non sarà possibile giocare a bowling da lunedì 24 a venerdì 28 compresi.