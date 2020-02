Genova l’Universita di Genova ferma le lezioni per una settimana a causa del coronavirus vista l’alta percentuale di studenti fuori sede che frequentano l’ateneo. Resteranno fruibili i locali dell’Università.

