Il sindaco di Mentone Guibal chiede misure urgenti visto l’evolversi della situazione Coronavirus in Italia tra queste anche più controlli al confine ecco le sue parole in francese

[Coronavirus]

Face à l’aggravation de la situation en Italie et soucieux de préserver la sécurité des Mentonnaises et des Mentonnais, Jean-Claude Guibal, Maire de Menton, demande la mise en place d’un plan sanitaire d’urgence, une mobilisation des établissements hospitaliers et sanitaires et le renforcement des contrôles sanitaires à la frontière en plus des contrôles d’identité.

Un contact est d’ores et déjà établi avec Matignon. Ainsi, dès demain, le Maire de Menton prendra attache avec la Préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS) pour la mise en œuvre des mesures qui seront annoncées ce soir à 20h par le Premier Ministre et plus particulièrement les mesures qui concernent la zone frontalière qu’est la ville de Menton.