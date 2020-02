Continuano a Ventimiglia i lavori di potatura e salvaguardia del verde pubblico. Spiace per il disagio che i lavori causano indirettamente ai cittadini e alla circolazione, precisa il sindaco Scullino, ma sono indispensabili per prevenire crolli di alberi secolari, alleggerendoli dai grossi e pesanti rami, e per agevolare la crescita degli alberi. Lunedì inizieranno i lavori di potatura anche lungo Via Repubblica. Vogliamo, conclude Scullino, una città sempre più ben curate e vivibile, siamo tutti consapevoli che la cura dell’ambiente è vita!

