Un trentenne residente a Diano Marina, rientrato dalla Cina 18 giorni fa, è stato trasferito al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale di Sanremo, per accertamenti dovuti alla presenza di uno stato febbrile e problemi respiratori. Attivato il protocollo d’intervento in forma preventiva per verificare se possa trattarsi di un caso di Coronavirus. Dopo le analisi è stato accertato che il paziente, un cinese, ha solo l’influenza e resterà ricoverato finchè il quadro clinico lo richiederà. Il nucleo familiare dell’uomo, composto da moglie e due bambini, non presentava sintomi.

