Nello scorso week end si è disputato a Riccione il “Grand Prix Emilia Romagna – Trofeo Italia” gara facente parte di un circuito nazionale riservato agli atleti “Esordienti B”, cioè atleti nati negli anni 2006-2007.

Il Judo Club Sakura di Arma di Taggia, ha portato in gara due atleti: Carola e Samuele Actis, nati nel 2007, che sono agli esordi nell’attività nazionale e dimostrano di essere ben motivati ed impegnati ad affrontare questo nuovo cammino agonistico.

Entrambi hanno alternato incontri vinti ad incontri persi e si sono classificati al 10° posto in classifica.

Il Maestro Ben.to Alberto Ferrigno, che li ha accompagnati e seguiti in gara, esprime le sue considerazioni: ” Carola e Samuele sono al primo anno della categoria ES. B, ma stanno dimostrando grande carattere; a Riccione hanno portato avanti i loro incontri con determinazione, senza lasciarsi intimorire dalla presenza di atleti che hanno più esperienza di loro. Si allenano tutti i giorni, alternando la preparazione fisica alla preparazione tecnica judoistica e questa costanza dovrebbe portare ad avere buoni risultati”.

