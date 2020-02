Nasce un’iniziativa spontanea dal settore giovanile della ASD Imperia per la prevenzione riguardo al contagio del Coronavirus. Ecco le istruzioni:



Un calcio al virus

Proviamo a fare un po’ di prevenzione!

Alla luce delle ultime notizie sulla diffusione virus in italia, ho pensato, a scopo precauzionale-preventivo da qui a fine campionato e comunque fino alla fine dell’emergenza , di non utilizzare più le borracce ed il loro scambio consueto tra i ragazzi.

Chiedo pertanto a tutti indistintamente , di munirsi di una bottiglia/ borraccia personale nominata, che ciascuno utilizzerà in modo esclusivo e si porterà in campo durante le partite.

Chi non si munirà di bottiglia personale potrà bere esclusivamente tra il primo ed il secondo tempo ed a fine partita autonomamente.

Senza alcun allarmismo, credo che questo sia un gesto di responsabilità per limitare, nel nostro piccolo, rischi eventuali.



Di seguito tutti gli impegni e i convocati del settore giovanile della ASD Imperia per gli impegni in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio.



Juniores Eccellenza

Vallescrivia – Imperia sabato 22 ore 17:00

campo “Ronco Scrivia”

Convocati: Cacciò, Pallini, Nastasi, Negro, Giglio, Lanteri, Manitto, Lo Sicco, Carnabuci, Correale, De Matteis, Garibbo, Aicardi, Poletti, Sasso, Di Cianni

Allenatore Massimiliano Casella



Juniores Prov. 2° liv.

Imperia – San Filippo Neri Albenga sabato 22 ore 17:00

campo “Prof. Aicardi” Pontedassio

Convocati: Comiotto, Dallocchio, Zanchi, Cosentino, Mutti, Suarez, De Luca, Mela, Lamnica, Morchio, La Porta, Ansaldi, Pastorino, Giorgini

Roberto Manitto



Under 17

Imperia – Taggia domenica 23 ore 10:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Ansaldi, Balbusso D., Catalano, Cosentino, Cucuzza, Derjai, Fatnassi M., Giorgini, Lanteri, Laze, Meda, Mela, Menaour, Morchio, Tallone, Traverso

Allenatore Maurizio Tirone



Under 16

Ligorna – Imperia sabato 22 ore 17:30

campo “Ligorna” Genova

Convocati: Coccalotto, Baudo, Guerra, Turan, Semeria, Taliercio, Gandolfi, Llesmi, Amoretti, Morchio, Gerbore, Giudice, Zambruno, Zandonella, Comiotto, Ascheri, Fatnassi, Ardissone

Allenatore Modestino Feliciello, Andrea Moraglia



Under 15

Camporosso – Imperia domenica 23 ore 11:15

campo “Comunale” Camporosso



Under 14

Imperia – Finale sabato 22 ore 16:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Bona, Bottino, Coscia, Dedja, Di Leo, Di Pietro, Macaluso, Nichele, Robotti, Rosa, Sabir, Sasso, Trucchi

Allenatore Daniele Olivieri



Under 14

Albenga – Imperia sq. B sabato 22 ore 16:00

campo “A.Riva” Albenga

Convocati: Badino, Caprera, Fanzone, D’Aniello, Rovere, Robotti G., Dellamonica, Trucco, Schembri, De Pierro, Albornoz, Alessi

Allenatore Simone Ordano



Esordienti 2007

Sanremese – Imperia sabato 22 ore 17:30

campo “Pian di Poma” Sanremo

Convocati: Alberti, Ansaldi, Ardoino, Baglio, Belollari, Cane, Cappellari, Caprera, D’Amore, Ghiglione, Giovannini. Gjiza, Lavagetto, Macrì

Allenatore Mauro Robotti, Marco Zerbone



Esordienti 2008

Imperia – Dolceacqua sabato 22 ore 15:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Convocati: Billah, Angelico, Palma, Celella, Colagiovanni, Merello, Niculcea, Amoretti, Ottonello, Rizzo, Wolff

Allenatore Roberto Meda, Andrea Comiotto, Andrea Furlanetto



Esordienti 2009

Riva Ligure – Imperia sabato 22 ore 15:00

campo “Comunale” Riva Ligure



Pulcini 2009

Riposo



Pulcini 2010

Imperia – Ospedaletti domenica 23 ore 10:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia



Primi Calci 2011

Dianese&Golfo – Imperia sabato 22 ore 10:00

campo “San Bartolomeo”



Primi Calci 2012

Imperia – Oneglia sabato 22 ore 10:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia



