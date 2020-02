Venerdì 21 febbraio l’allenatore della prima squadra della ASD Imperia, Alessandro Lupo, e il patron della società nero azzurra, Eugenio Minasso, hanno visionato l’allenamento di tutto il settore giovanile confrontandosi con gli allenatori sui progressi dei calciatori, sui moduli adottati e il programma d’allenamento.

“E’ stato molto bello fare visita a questi ragazzi che sognano la prima squadra come loro obiettivo finale – commenta il tecnico Lupo – questo è simbolo di quanto senso d’appartenenza c’è in questa città ed è insita nei ragazzi che giocano nel settore giovanile e che domenica verranno a tifare per la propria squadra al “Ciccione”. Insieme agli allenatori delle categorie abbiamo parlato dei ragazzi e di programmi d’allenamento che attuano. Sono sicuro che molti di loro si affacceranno alla prima squadra visto l’ottimo lavoro svolto da tutti i vari tecnici presenti”.

Al termine della visita foto di rito con grande felicità di tutti i giovani nero azzurri.