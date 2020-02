La minoranza a Dolceacqua lancia un appello alle autorità nazionali perché attivi la quarantena obbligatoria per chiunque sia arrivato in Italia da paesi asiatici ove vi sia presente il virus

Ecco il testo diffuso su facebook:

Con 17 casi in 24 ore, 20 in totale con i tre di Roma, l’Italia diventa nello spazio di una giornata il Paese europeo con più casi di coronavirus.

E per fortuna che dicevano che era tutto sotto controllo, la quarantena volontaria non esiste e non è applicabile, ma esiste ed è efficace solo quella obbligatoria.

Alla luce degli ultimi episodi di contagio avvenuti in Lombardia, reputiamo che sia necessaria una quarantena obbligatoria per tutti i cittadini di qualsiasi nazionalità, razza e religione, che provengono o abbiamo soggiornato in paesi asiatici.

Auspichiamo che in tutti i politici, di qualsiasi colore politico essi appartengano, prevalga il buon senso e si facciano portatori presso gli organi sanitari nazionali, e soprattutto regionali, nel far adottare misure più restringential fine di salvaguardare la salute pubblica di un’intera nazione.

La minoranza