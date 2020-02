Al momento si pensa si tratti di influenza ma i protocolli sono stati messi in atto

Un cittadino cinese residente a Diano Marina e rientrato dalla Cina da poco tempo ha chiamato questa mattina il 112 per sottoporsi ai protocolli sanitari previsti se si sospetta di avere il Covid19 l’uomo ha la febbre ed è stato trasportato all’ospedale di Sanremo nel reparto infettivi.