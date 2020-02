Dopo il passo falso contro l’Albenga, nel campionato ligure di Eccellenza l’Ospedaletti torna alla caccia di punti chiave nel delicato match interno contro il Pietra Ligure. La formazione savonese è reduce dalla sconfitta interna contro il Finale e si trova al momento al penultimo posto con 17 punti frutto di 4 vittorie, 5 pareggi e 12 sconfitte. Lunga la lista degli indisponibili. Per il match di domani, in programma alle 15 al “Marco Polo” di Andora, Andrea Caverzan dovrà fare a meno di: Simone Facente, Simone Allegro, Fabio Sturaro, Federico Allaria, Matteo Galiera e Giacomo Latella.

