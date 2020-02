Sesta sconfitta nelle ultime otto partite per la Sanremese, battuta per 1-0 sul terreno del Borgosesia per effetto di un gol di Ravasi (capocannoniere del torneo con 16 reti) al 36′ della ripresa. La formazione allenata da Nicola Ascoli, che non vince dal 15 dicembre, è ora ottava in classifica essendo stata scavalcata proprio dal Borgosesia, ed ha 7 punti di margine sui play-out in attesa di conoscere i risultati di domani dell’ottavo turno di ritorno del girone A.

