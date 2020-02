Alla fine del primo tempo dell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno del girone A di serie D, Borgosesia e Sanremese pareggiano per 0-0. Questo risultato parziale, se confermato alla fine del match, lascerebbe la Sanremese al 7° posto con 34 punti, mentre il Borgosesia salirebbe all’8° posto alla pari di Savona e Chieri, che giocheranno domani pomeriggio.

