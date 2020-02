Il direttivo di Fratelli d’Italia Ventimiglia ed il gruppo consiliare si congratulano con i due neo coordinatori cittadini di Forza Italia, Gabriele Amarella e Marco Agosta. “Sicuri della grande sinergia che si verrà a creare, nel presente e nel futuro, gli facciamo un grande in bocca al lupo. Cogliamo l’occasione per salutare e augurare buona fortuna al coordinatore uscente Giorgio Valfrè” dicono i dirigenti cittadini di Fratelli d’Italia.

