Il 25enne tennista sanremese Gianluca Mager ha ottenuto il miglior risultato in carriera qualificandosi per quarti di finale del torneo ATP 500 di Rio de Janeiro. Mager (n.128 del ranking) dopo aver superato le qualificazioni eliminando, in due set, Andrea Collarini e Attila Balázs, ha conquistato la sua prima vittoria in un torneo Atp 500 battendo in due set l’ottava testa di serie Casper Ruud. Negli ottavi di finale ha superato sempre in due set João Domingues per 6-3 7-6 (5). In questo modo ha conquistato l’accesso ai quarti di finale dove oggi sfida la testa di serie numero 1 Dominic Thiem

