Il responsabile del Servizio Contenzioni comunica che, con determinazione N. 17/187 del 14 Febbraio 2020, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’elenco comunale degli Avvocati cui conferire incarichi legali.

L’avviso pubblico e la relativa modulistica sono scaricabili sul sito internet del Comune di Taggia – www.taggia.it – nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sottosezione “Bandi di gara” oppure prelevabili presso l’Ufficio “Contenziosi” del Comune – Via San Francesco N. 441 oppure richiedibili all’indirizzo di posta elettronica m.figaia@comune.taggia.im.it.

I professionisti già iscritti rimarranno inseriti nell’elenco e nel caso volessero essere depennati oppure chiedere l’inserimento in altre sezioni dovranno presentare una nuova e apposita istanza.

Le domande dovranno essere presentate entro il 16 marzo 2020. Per eventuali informazioni restano disponibili la Signora Alessandra

Borfiga a.borfiga@comune.taggia.im.it e Michele Figaia m.figaia@comune.taggia.im.it –

Telefono 0184.476222.

