Un pubblico numeroso e partecipe ha salutato il giornalista scrittore Carlo Piano, che, nell’ambito dei Martedì Letterari, ha illustrato ieri il suo viaggio con il padre Renzo alla ricerca della loro Atlandide.

E’ stata l’occasione di conoscere meglio l’illustre Architetto, che non ha potuto raggiungere il figlio a Sanremo perché impegnato nella posa dell’ultimo pilastro del nuovo ponte di Genova. Durante l’incontro Carlo Piano ha raccontato, tra l’altro, dell’arte di fare i castelli di sabbia, di come il padre viaggi sempre con un metro in tasca per misurare il mondo e di come abbia iniziato ogni sua grande opera compiendo un sopraluogo per comprendere lo spirito dei luoghi.

E’ stato un incontro denso di poesia dove la dimensione familiare si è unita a quella internazionale attraverso le splendide costruzioni firmate dal Senatore Piano.

A così infine sintetizzato Carlo Piano;«Inseguire Atlantide in mesi di navigazione ha costretto me e mio padre in una dimensione intima e naturale, dove confrontarci apertamente parlando delle svolte e delle insoddisfazioni, in una scalata alla ricerca della bellezza che ha passato in rassegna alcune tappe fondamentali della carriera di mio padre dal Beaubourg alla Morgan Library fino al primo grattacielo costruito a New York dopo l’11 settembre o alle periferie e al suo agire civico».

Il prossimo appuntamento è per il 24 25 e 26 Febbraio con il Festival della Legalità e delle Idee sempre nel Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo ore 10 per le scuole e ore 16 per la società civile.