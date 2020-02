Come annunciato dal nostro Presidente Nazionale Giorgia Meloni, anche in Provincia di Imperia si raccoglieranno, sabato 22 febbraio 2020, le firme per le quattro proposte di legge di iniziativa popolare ovvero Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo alla pressione fiscale nella Costituzione e supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo.

I cittadini potranno trovare i punti di raccolta a Sanremo dalle 10 alle 13 in Via Matteotti angolo Via Escoffier, a Ventimiglia dalle 8 alle 13 in Via Roma angolo via della Repubblica e a San Lorenzo al Mare dalle 9 alle 13 in Via Vignasse e dovranno presentarsi con un documento di identità.

I temi sono particolarmente attuali e fanno sì che i cittadini italiani possano per davvero essere protagonisti nella scelta del percorso politico del nostro amato Paese e nel contempo mirano ad evitare “giochi di palazzo” tanto cari a chi una volta eletto non abbia più intenzione di “mollare la poltrona”.

Hanno inoltre il fine di ristabilire la sovranità nazionale sull’attuale sistema europeo basato su una selva di regole burocratiche e a limitare la tassazione che, in alcuni settori produttivi, è diventata insostenibile.

Il percorso è lungo e accidentato, ma Fratelli d’Italia con i propri dirigenti e rappresentanti non ha mai avuto paura né ne avrà in futuro, potendo contare sui sempre più numerosi cittadini, elettori e simpatizzanti che fanno parte e si stanno avvicinando al nostro partito, unico vero punto di riferimento per chi abbia a cuore le sorti dell’Italia.

Il Portavoce Provinciale

Fabrizio Cravero

