“Crolla un muro e nasce un mito: Chiara a soli 23 anni è la prima donna palombara in 170 anni di storia. Mai nessuna donna era riuscita in questa grande impresa. Chiara ha ricevuto il brevetto al Comando Subacquei e Incursori della Marina Militare della Spezia. Bravissima Chiara, una grande donna, esempio per tante altre che inseguono questo sogno”. Lo scrive sui social il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

