Sorrisi in casa giallorossa per le vittorie delle due giovanili scese in vasca alla Cascione la scorsa domenica 16 febbraio.

Nella mattinata gli Under 17 allenati da Filippo Rocchi hanno raccolto il primo successo della seconda fase nel Girone B. Dopo un primo quarto combattuto, la Rari ha fatto suo l’incontro con un’ottima prova offensiva. La squadra che è scesa in acqua: Di Lionardo, Cipriani 2, Bracco 2, Sapino, Paganoni 1, Rossi 3, Lucia 2, Staltari, Pario 6, Grosso 2, Fazzalari 1, Porro 1.

Nel pomeriggio poi è scoccata l’ora degli Under 13. I ragazzi di Nicola Rosso hanno vinto il match casalingo contro Sestri per 10-5 e, in classifica, si sono così accomodati al primo posto del Girone N. I giallorossi sono partiti molto forte nel primo quarto dello scontro diretto, mettendo a referto un bel 6-1 momentaneo. E’ proprio lo strappo iniziale a fare la differenza dato che i restanti periodi sono terminati con tre pareggi parziali. La formazione scesa in acqua: Monari, Garbato 3, Morchio J. 1, Morchio L., Carrai, Tambuzzo, Buemi 1, Prette, Dulbecco 2, Rombo 1, Vassallo, Vassallo, Alberti 2, Lanini, Marfella, Baffi.

La partita della Under17 femminile contro Rapallo è stata invece rinviata al prossimo 30 marzo.