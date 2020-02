Avrà luogo sabato 22 febbraio 2020 alle ore 15:00 la cerimonia di Premiazione della XIII° Edizione del Premio Letterario “Priamar”, presso l’Hotel NH Darsena Savona in Via Chiodo, che vede l’artista ligure Giulia Quaranta Provenzano pluripremiata. L’imperiese ha difatti conseguito il 2° premio con la Silloge poetica edita “Canti poetici”, il 2° premio per il saggio inedito nonché sua tesi di laurea “Il mostro da prodigium a incarnazione della diversità” e si è altresì classificata finalista con il saggio edito “La crisi della Teodicea nel Candide di Voltaire” e con il romanzo edito “Ombre invisibili”.

<<Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno dimostrato apprezzamento nei miei confronti (il “pubblico” per lo più), una stima indipendente da interessi di lucro personali ma credo che non si sentirà parlare più molto di me. Non sono infatti più disposta a spendere soldi per presenziare ad eventi e vivere esperienze: dopo una considerevole gavetta quel che potevo dare e dimostrare l’ho fatto senza risparmiarmi su alcun fronte, il tempo della semina è finito e semmai attendo i frutti…>> afferma Giulia. La Quaranta Provenzano poi continua e spiega <<Ho cercato invano con costanza, impegno, determinazione ed entusiasmo di immettermi in un campo nel quale non avevo conoscenze ad orientarmi e a farmi evitare passaggi obbligati – che nemmeno comunque avrei accettato di non affrontare – e in cui non avevo neppure referenze tuttavia sono a maggior ragione orgogliosa di me stessa. E proprio alla luce dei sacrifici materiali, fisici e psichici di cui mi sono fatta carico e forte, devo alla mia persona quella dignità e consapevolezza che impone di non dar più credito ad adulatori interessati soltanto “a far cassa”. Io ho sempre desiderato intraprendere una professione nell’ambito dell’Arte e della Cultura eppure non sono riuscita nell’intento, partecipare a manifestazioni a pagamento per crearsi una possibilità non ha dato risultati quindi il giusto amor proprio m’impone di prendere coscienza della realtà. Se un imprenditore, un’azienda, un’associazione assume e tu vieni esclusa bisogna farsene una ragione, avere e pretendere il rispetto di sé da chi non ha neppure avuto l’onestà di dire in faccia “Non fai per noi” chiudendo un capitolo a senso unico>>. Ed ancora, la ligure aggiunge <<Per troppo tempo ho continuato a dannarmi per provato a risolvere situazioni non appaganti, organizzare per tentare d’ottenere lo sperato, pensare per realizzare il desiderato però il farlo senza successo mi ha fatto perdere ormai quella gioia che indica ciò e quanto merita davvero. In parole povere ho perso la salute ad ispirarmi e incitarmi al di là di tutto, ho sperimentato il dolore attraverso obiettivi mancati e quindi adesso devo ricominciare dai piccoli piaceri, dalla realizzazione derivata da “ricompense” immediate>>.

Infine Giulia ha concluso <<Detto questo voglio invece ringraziare un uomo speciale, colui che solo, generosamente, mi ha parlato schietto dall’inizio e cioè l’attore Giuseppe Morrone. A distanza di quasi un anno dal nostro incontro credo di poter cogliere il profondo senso delle sue parole. Oggi sono consapevole ovvero di essermi a lungo trinceata dietro una giovane maniacalmente dinamica e vivace, in modo perfettamente calmo in apparenza. Ho sempre tentato di muovermi instancabile e sicura del fatto mio, cercando di ispirare fiducia e sicurezza in virtù del mio senso di ambizione e giustizia che mi ha di continuo portato a riflettere su ogni passo, sul bene, sul male. Questo mi ha tuttavia reso altresì forviantemente fredda e distaccata… “Essere sempre sul pezzo” per il più non permette distrazioni, ma a ben osservare si può invece notare come sono (stata?) rigida e “legata” a protezione di un cuore delicato per cui non mi lascio purtroppo ancora totalmente andare nel timore di venir sopraffatta e perdere l’illusoria libertà e rispettabilità tanto importanti per me. Giuseppe ha individuato subito il mio barricarmi nella perfezione, che conduce il fare a sostituire l’essere e l’essere mai in tal modo così, però, si sentirà davvero amato>>.