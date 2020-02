Fortemente voluto dal Comitato Provinciale P.G.S. Di Imperia e’ iniziato nel mese di gennaio 2020 il progetto scolastico di attività notoria con la palla “Easy Basket a scuola”. La Rari Nantes Bordighera e le Scuole Basket Riviera Fiori (Associazioni Sportive Dilettantistiche che da decenni operano nel mondo della scuola) hanno recepito il messaggio educativo P.G.S. e con molto entusiasmo hanno contribuito a creare un Comitato Operativo che dirigerà e organizzerà tutta l’attività sportiva scolastica per il meglio. Il comitato ha già predisposto un programma che prevede oltre alle lezioni in orario curricolare ed extracurricolare nelle scuole primarie di Via Pelloux Bordighera, Rodari Bordighera, Borghetto, Andrea Doria Vallecrosia, Camporosso Mare, anche organizzazione di feste nelle diverse palestre della provincia con allievi/e Under 7 ed allievi/e Under 10. Organizzazione delle fasi comunali del torneo Regionale Ravano con annesso concorso di disegno, pittura, musica e poesie e l’organizzazione del ” 1* TORNEO PROVINCIALE SCOLASTICO P.G.S. EASY BASKET UNDER 10 ” con incontri di andata e ritorno e finali a VALLECROSIA il giorno 9 maggio.

A livello operativo, sui campi di gioco, saranno coinvolti ben sette educatori: Teodoro, Lorenzo, Emanuele, Stefania, Sergio , Larissa , Michela .Il Comitato Operativo è formato da dal Presidente Provinciale Imperia P.G.S. Rita FANCIOTTO, dal presidente A.S.D. Rari Nantes Bordighera Gianluca DI ROCCO dal presidente A.S.D. Scuole Basket Riviera Fiori Sergio BALOCCO e dal dirigente Basket Gino BEDINI.

Correlati