La notizia della partecipazione alla mezza maratona di Portofino crea un certo allarme nell”ambiente podistico e non solo .

A quanto riportato dal quotidiano La Repubblica il 38 enne ricoverato con Coronavirus a Codogno in provincia di Lodi ha corso il 2 febbraio scorso la mezza maratona di Portofino assieme ad altri 18 compagni di squadta.Sempre secondo La Repubblica già domenica scorsa l’uomo si era presentato in ospedale con la febbre alta ma era stato rimandato a casa.