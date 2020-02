Il futuro di Bussana Vecchia sarà oggi sul tavolo del sindaco di Sanremo, alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola che, con i suoi tecnici, parteciperà ad un incontro per avviare un progetto dedicato al rilancio del borgo. La Regione è disposta a definire un accordo di programma per il risanamento di Bussana con un contributo economico, come scrive “La Stampa”.

Correlati