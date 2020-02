Dopo una costante riduzione dei ricavi dalla vendita dei biglietti della Riviera Trasporti nel 2019 c’è stato un aumento del 2,2%. Sono stati incassati 5 milioni e 749 mila euro con un incremento di 124 mila euro rispetto al 2018. E’ il risultato del potenziamento dei controlli sui bus. Nel 2019 sono stato elevate 7681 multe (contro le 1839 del 2018) e nel solo gennaio 2020 sono state fatte 680 multe, come scrive Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

