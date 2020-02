Si è tenuto giovedì 20 febbraio al Palafiori di Sanremo, il quarto appuntamento del progetto We Play! Giochiamo positivo, ideato dalla psicologa Katya Iannucci e dai responsabili del settore giovanile della Sanremese Calcio, Fabio Coccoluto ed Aleandro Dal Monte.

L’appuntamento ha posto al centro del dibattito il ruolo del genitore all’interno di una società sportiva, un tema molto delicato e sempre di attualità. La psicologa Katya Iannucci e Marco Dessì, tecnico del Centro Federale FIGC di Alassio (nonché ex giocatore della Sanremese), hanno sottolineato come le aspettative troppo elevate e le critiche dei genitori possano essere un fattore di rischio per la crescita sportiva ed educativa del figlio atleta.

Si consiglia, invece, di evidenziare gli aspetti positivi, accettare le sconfitte, concentrarsi sui miglioramenti fatti (che non devono per forza riguardare i risultati) ed insegnare alcuni valori, magari dimenticati, come quelli della fatica, dell’umiltà, dell’impegno e del sacrificio.

Molto interessanti, e anche incoraggianti, i dati mostrati che sottolineano come il motivo che spinge i bambini alla pratica sportiva sia ancora il divertimento, un concetto che, almeno tra i più giovani, esula dai risultati e dalle vittorie.

Il prossimo, e ultimo appuntamento del progetto We Play! Giochiamo Positivo è fissato per giovedì 16 aprile, con un incontro dal titolo “Atleti connessi: come comunicare, allenare, educare, coinvolgere i giovani nello sport ai tempi di Internet” .

