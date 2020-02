Quota di partecipazione: €10,00 (gratis per gli under 18). Escursione riservata ai soci Monesi Young (tessera € 20,00). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

La camminata partirà dall’abitato di Lavina , su una facile mulattiera che costeggia il torrente Giara di Rezzo , attraversando numerosi ponti: dal ponte della Serra ci si sposterà dal fondovalle risalendo sulla strada provinciale, da dove un sentiero condurrà sopra l’abitato di Rezzo in direzione del Santuario della Madonna Bambina. Da qui si proseguirà su una mulattiera che giungerà nel cuore del borgo e al castello dei Clavesana . Da Rezzo si riguadagnerà infine il fondovalle, tornando al ponte della Cianca e di nuovo all’abitato di Lavina.