A Imperia dopo una serie di controlli dei vigili urbani e personale Teknoservice sono stati notificati numerosi verbali a commercianti e ristoratori in Calata Cuneo. Ognuno di loro ha ricevuto una multa di 650 euro per non aver rispettato il regolamento della raccolta differenziata dei rifiuti. Nell’oasi vicina all’ex Agnesi è stata contestata la presenza di sacchetti fuori dai contenitori e la divisione sbagliata dei rifiuti, come scrive “La Stampa”.

