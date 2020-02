Ieri pomeriggio, verso le 15.30, i due operatori della Squadra Volante della Questura di Imperia hanno arrestato un giovane imperiese, colto nella flagranza del reato di spaccio di sostanza stupefacente.

Mentre transitavano in viale Matteotti all’altezza della pensilina degli autobus, i due agenti hanno deciso di fermarsi per un controllo e, appena scesi dall’auto, hanno notato sulla scalinata due uomini intenti a scambiarsi del denaro.

Alla vista dei poliziotti uno dei due immediatamente è fuggito gettando a terra un sacchetto giallo e nero.

Gli operatori sono riusciti dopo poco a raggiungerlo e bloccarlo e, dopo aver recuperato il sacchetto di cui il fuggitivo aveva invano tentato di disfarsi, hanno trovato marijuana sapientemente divisa in dosi preconfezionate: 17 dosi termosaldate ognuna di circa 1 grammo, per un totale di 19 grammi.

La perquisizione personale eseguita sul posto ha consentito di rinvenire nelle tasche del giovane anche denaro contante in vari tagli ed un biglietto di carta con su scritto a penna cifre, calcoli e nomi verosimilmente riconducibili alle cessioni di droga.

Alla luce di quanto emerso, gli operatori hanno proseguito l’attività di indagine presso il domicilio del fermato, dove hanno trovato altre 60 dosi circa di marijuana, contenuta in confezioni di plastica per un peso complessivo di circa 65 grammi, un bilancino di precisione e materiale vario di quello usato per il confezionamento della sostanza.

A questo punto gli operatori, dopo aver proceduto al sequestro degli oltre 80 grammi complessivi di marijuana, hanno proceduto all’arresto del giovane, già noto, seppure appena diciottenne, per i suoi svariati pregiudizi di polizia.

Stamane il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha applicato la misura degli arresti domiciliari.

Correlati