Ieri il sindaco Gaetano Scullino ha ricevuto a Ventimiglia, presso la sede comunale, il Questore dott. Cesare Capocasa, accompagnato dal dirigente del Commissariato di Polizia di Ventimiglia, vice questore dott. Saverio Aricò. Non dimenticheremo il Questore Capocasa, dichiara Scullino, un grande servitore dello stato sempre disponibile ad affrontare i problemi di sicurezza a lui sottoposti dai sindaci , a tutela dei cittadini. Per Ventimiglia, in questi primi mesi della mia amministrazione, ha offerto il suo sostegno efficace alla lotta all’abusivismo commerciale e al controllo dell’immigrazione clandestina, grazie anche alla presenza costante e preziosa su Ventimiglia del Vice questore Aricò. Ventimiglia, è noto, ha con il suo mercato del venerdì ed essendo città di frontiere molti problemi ancora irrisolti che con la collaborazione del questore Capocasa e la vicinanza del Prefetto Intini e di tutte le forze dell’ordine abbiamo iniziato ad affrontare con i primi successi. Da parte dell’amministrazione comunale la disponibilità ad ogni forma di collaborazione per migliorare la sicurezza dei nostri cittadini e ospiti continuerà certamente. Ringrazio quindi il Questore Capocasa che ci lascia e auguro a lui un buon lavoro nella sua prossima sede.

