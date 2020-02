Dopo aver lavorato nei giorni scorsi in piscina, ha ripreso, invece, ad allenarsi Scalzi . Una sua possibile convocazione sarà valutata nella rifinitura, in programma domani alle 14 al Comunale.

Sono rimasti a riposo Demontis , Pici e Maggi . Ulteriori accertamenti hanno evidenziato per il centrocampista sardo un’elongazione al legamento della caviglia sinistra. L’ex mezzala del Lanusei ha iniziato già le terapie specifiche, sui tempi di recupero vige il massimo riserbo. Anche le condizioni di Pici (botta al perone) e Maggi (pestone con edema al piede destro) destano preoccupazioni e saranno verificate in queste ore.

Prosegue la preparazione in casa biancoazzurra in vista dell’anticipo di sabato col Borgosesia.