Giovedì 20 febbraio, a partire dalle ore 17, tornano i Bordiwest. L’occasione e’ il Carnevale, che quest’anno e’ stato organizzato dai commercianti con la collaborazione del Comune di Bordighera

Molti gli intrattenimenti per i piu’ piccoli: giochi al saloon, corsa dei sacchi, tiro alla fune, gioco dei tre bicchieri, bella come una principessa, wanted.

il pomeriggio sarà anche allietato dalla presenza di Zorro, interpretato da Franz Verrando e dal Clown Patriscio, alias Mauro Quarta.

Il gran finale sarà a cura del Comune di Bordighera, che accompagnerà i bambini in parata per concludere la festa con una allegra battaglia di coriandoli ed una ricca merenda. Per concludere con un sorriso, ospite d’onore sarà Bing, uno dei personaggi dei cartoni animati piu’ amati del momento, che scatterà un selfie con tutti i bambini

