Venerdì 21 febbraio, alle 17 alla Libreria “AmicoLibro” di Bordighera, avrà luogo la presentazione di “Eremo – dintorni e ritorni nel Lago” di Angelo Maddalena. L’autore racconterà il suo libro, leggerà i suoi testi e canterà le sue storie.

Dopo qualche anno passato nel Ponente ligure e che aveva visto la realizzazione di Strade e contrade di Liguria e di altrove, cd del 2018, Angelo Maddalena torna al lago Trasimeno per viverci, dai due inverni passati lungo le rive del lago, da artista “di poca fama e di molta fede”, Angelo tira fuori questo “Eremo – dintorni e ritorni nel Lago” (libro + cd), quella che Vittorio Marinelli ha definito una Spoon River anzitempo della gente di San Feliciano, borgo di pescatori dove ha abitato per circa due anni prima di trasferirsi nella vicina Perugia dove attualmente vive. Non c’è solo il borgo di pescatori e i suoi personaggi surreali, ma ci sono molti altri luoghi e incontri, spunti e appunti: l’inverno è al centro di questo libro, e in parte anche la primavera (la canzone Rondinella ne è la testimonianza viva). Uno stile poetico e mistico, “una ricerca e scavamento verso radici di verità”, come recita una delle tante poesie del libro. Ma ci sono anche racconti, acquerelli, foto, disegni, nello stile del carnet del voyage…sempre più “essenziale”.

Angelo Maddalena, scrittore e cantastorie, è autore di libri di viaggio e reportage di lotte popolari, monologhi teatrali e canzoni.

Ingresso libero.