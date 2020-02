Nella gara conclusiva ha fatto visita la preside dell’istituto Lara Paternieri, l’insegnante di educazione fisica Dalmasso e Vottero che si sono complimentati con la società per i risultati ottenuti

Liceali infallibili all’Istituto A. Approsio e l’Archery Club Ventimiglia. Per il decimo anno di fila l’Archery Club Ventimiglia e il Liceo Approsio hanno rinsaldato il feeling con le frecce. L’Archery Club Ventimiglia infatti ha organizzato il tradizionale corso gratuito con 5 interventi settimanali consecutivi e la gara finale tenutasi oggi. “Un liceo di Robin Hood” hanno detto gli istruttori Laura Lorenzi e Ido Ferraldeschi coadiuvati dagli arcieri Antonella Merigone, Cecilia Pastorino, Pino Saglibene, Christian Fiandrino, Alena Marchesi, Massimo Casanova Fuga. I liceali che hanno partecipato al corso sono: