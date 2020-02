Oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 21 si terrà nella Sala di Palazzo Roverizio a Sanremo (accesso dal portico tra via Escoffier e via Palazzo) un incontro con l’Associazione Papà Separati Liguria (info su www.papaseparatiliguria.it).

Tutti coloro che sono interessati alla tematica della bigenitorialità e della parità genitoriale, e in particolare i papà che sono in procinto di separarsi o che vivono separazioni complicate e situazioni personali difficili, anche dal punto di vista psicologico, sono caldamente invitati a partecipare.

Saranno presenti avvocati specializzati e una psicologa per rispondere alle domande degli intervenuti. Presente anche il presidente dell’associazione, Mauro Lami, e i referenti locali, Antonella Faraldi e Dario Daniele.

L’entrata è ovviamente libera.

