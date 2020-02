Stamani a Sanremo il primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale Borea sottoporrà al primo test il sanremese di mezza età in quarantena volontaria nella propria casa dopo essere sbarcato dalla nave da crociera “Westerdam” in Cambogia. Il tampone sarà poi inviato al San Martino di Genova per l’esame relativo al Coronavirus. L’uomo, che non presenta sintomi di malattia, avrebbe raggiunto l’Italia con voli commerciali, come riporta “La Stampa”.

