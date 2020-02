Continua l’ottima stagione del Budo Sanremo, i ragazzi allenati dal Tecnico Nicola Gianforte, nel weekend si sono dati battaglia sui tatami di Riccione nel Grand Prix Emilia Romagna. Oltre 1000 Judokas hanno dato vita a due giorni di sport di altissimo livello. Prestazione eccezionale negli Under 13 – 57 kg di Valentina Palagi (2008) che con determinazione e tecnica batte prima del limite le tre avversarie che l’affrontano sul percorso alla medaglia d’oro. Buona prestazione anche per Federico Iezzi che negli U15 -38Kg dimostra tutta la sua tecnica in un incontro che purtroppo lo vede cedere ai punti per un’ingenuità.

Soddisfatto il tecnico Nicola Gianforte: “I ragazzi stanno facendo un ottimo percorso impegnandosi sia in allenamento che in gara, grazie allo staff del Budo Sanremo e della Daruma Brazilian Jiu Jitsu vengono seguiti al meglio nel loro percorso. Questo weekend siamo poi particolarmente contenti del lavoro sinergico messo in atto con il Budo di Genova che Sabato ha conquistato con Ginevra Revelli l’oro nella European Cup U18 di Fuengirola”.

