Venerdì 21 febbraio alle ore 21.15 al Teatro Lo Spazio Vuoto di Imperia andrà in scena il quarto appuntamento della rassegna “Si salvi chi può”. Paolo Faroni, della Compagnia Blusclint porta in scena “Un’ora di niente-ovvero L’ironia dell’amore”.

La trama. Un monologo comico sul conflitto tra natura e spirito, tra eccezionalità e quotidianità, tra bisogni e sogni e di come tutti questi conflitti trovino nell’amore il loro campo di battaglia. L’amore come l’atto creativo e gratuito per eccellenza, l’amore che ispira la poesia e che domina su tutto e su niente. Mescolando narrazione e stand up comedy, cabaret e prosa, l’attore si avventura in un flusso di coscienza potentemente comico e poetico che non fa sconti a nessuno, in primis a sé stesso: dagli amori platonici alle perversioni sessuali in uno continuo sballottamento tra desiderio di elevarsi e istinto animale all’insegna di un’esistenza che è “paradiso e schifezze”. E il flusso di coscienza è veramente viscerale solo dove c’è una libertà di fondo della persona che si esprime. Un monologo interpretato da un Mercuzio vestito a festa a cui il pubblico può solo rispondere come Romeo “Taci, ti prego, tu parli di niente: Già. Io parlo di sogni”.