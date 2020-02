Un dipendente del Comune di Imperia nel settore dei Servizi Sociali è stato condannato a 9 mesi di carcere, con pena sospesa, ed a 300 euro di multa per essersi assentato dal posto di lavoro. Alberto Carli, 61 anni, in tribunale è stato accusato di truffa ai danni dello Stato. In seguito all’inchiesta era stato licenziato, ma il giudice del lavoro aveva stabilito l’inefficacia del licenziamento per un vizio di procedura ed il Comune lo aveva reintegrato, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

