Le due cittadine liguri stanno infatti lavorando fianco a fianco perchè l’insieme delle due esibizioni siano occasione di un evento di straordinario appeal destinato a richiamare in Liguria il pubblico delle grandi occasioni.

Per la precisione dopo due giornate di prove (l’1 ottobre su Alassio, il 2 su Imperia) sabato 3 ottobre si esibiranno a Imperia e il 4 sulla Città del Muretto.

Due giornate col naso all’insù per applaudire la Pattuglia Acrobatica Nazionale